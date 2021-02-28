У Варшаві підкреслили потенціал співпраці України, Польщі та Румунії

Найближчим часом може відбутися зустріч радників президентів України, Польщі та Румунії з питань безпеки з огляду на значний потенціал такої співпраці між країнами.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Павел Солох після візиту до Румунії, інформує пресслужба BBN Польщі.

“Думаю, що польсько-румунська співпраця має значний регіональний потенціал. Ми знаємо, що є позитивна реакція з боку України, ми намагатимемося провести зустріч президентських радників у трикутнику Польща-Румунія-Україна”,- заявив Солох.

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Він також додав, що є зацікавлення поширення співпраці трикутника Польща-Румунія-Туреччина, який зараз функціонує на рівні глав МЗС трьох країн.

Як зазначив Солох, під час візиту до Бухаресту піднімалися, зокрема, питання двостороннього співробітництва, співпраці в рамках НАТО, реагування на традиційні та гібридні загрози, зокрема у кіберпросторі.

“Джерелом цих загроз, і не лише з нашої точки зору, є насамперед Росія. На комплексні загрози необхідною є комплексна відповідь”,- наголосив глава BBN Польщі.

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Під час візиту до Румунії глава бюро нацбезпеки Польщі зустрівся з радником президента Румунії з питань безпеки Іоном Опрісором, главою МЗС країни Богданом Ауреску та міністром оборони Ніколае-Іонелем Чуке.