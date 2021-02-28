Україна сподівається на підтримку США у відновленні миру на Донбасі та руху до НАТО – посол

Україна сподівається на підтримку Сполученими Штатами Америки у відновленні миру на Донбасі та якнайшвидшому руху нашої країни до членства в НАТО.

Про це новопризначений посол України в США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Вона акцентувала, що найпершим питанням, в якому нашій країні потрібна підтримка стратегічного партнера, є максимальний тиск і посилення санкцій США та наших європейських партнерів, щоби ціна агресії проти України для Росії не тільки не знижувалася, а підвищувалася весь час до моменту, поки агресор не змінить своєї поведінки.

«Наступне – це залученість України до системи колективної безпеки і наш вступ у НАТО. Це дуже важливий пріоритет, і ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни усе необхідне, щоби отримання ПДЧ і наш вступ до Альянсу стали реальністю якнайшвидше», - сказала Маркарова.

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Вона зазначила, що існує багато форматів двостороннього співробітництва України та США шляхом укладення різних угод, які ми точно будемо розвивати.

«Але щодо руху в НАТО Україна чітко визначилася, і ми записали це у Конституції. Наші партнери з 2008 року підтримують рішення щодо майбутнього вступу України до Альянсу. Тому наша мета зараз – максимально швидко пройти цей шлях, якнайшвидше отримати ПДЧ, а найголовніше – розбудовувати нашу військову спроможність відповідно до стандартів НАТО», - наголосила посол.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав Указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.