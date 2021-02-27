Канада завжди підтримуватиме Україну - міністр оборони
Укрінформ
Канада цінить дружні відносини з Україною та завжди підтримуватиме український народ.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттері написав міністр оборони Канади Харджит Саджан.
“Обговорив із міністром оборони України Андрієм Тараном безпеку, співпрацю, партнерство України з НАТО та операцію UNIFIER. Наші відносини - важливі. Канада завжди буде поруч із Україною”, - зазначив Саджан.
Як повідомили у пресслужбі Міноборони України, глави оборонних відомств двох країн телефоном обговорили виконання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Йшлося також про питання поточної безпекової ситуації в Україні та регіоні.
Як повідомлялось, Україна у червні 2020 року отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.