Треба притягти до відповідальності керівників, які сприяли окупації - Баканов
Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи підсумки засідання РНБО, передає Укрінформ із посиланням на СБУ України.
«Одним із важливих кроків для захисту національної безпеки є притягнення до відповідальності тих, хто працює на користь агресора та зрадив Україну. І особливу увагу слід приділяти не лише рядовим фігурантам, а й колишнім керівникам державних структур. Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на боці агресора», – наголосив Іван Баканов.
Служба безпеки Україна внесла до Ради національної безпеки та оборони пропозиції про застосування санкцій щодо 10 колишніх керівників військових, силових і правоохоронних структур. Ці особи зрадили присязі та сприяли окупації Криму і Донбасу у 2014 році. Наразі вони перебувають у розшуку, але дотепер до них не були застосовані обмеження економічного характеру.
На думку співробітників Служби безпеки, вказані особи були причетними до підтримки проросійських сил, а також вчиняли дії, спрямовані на зміцнення окупаційного режиму на території Автономної Республіки Крим та на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.
Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застосувати жорсткі санкції щодо 10 силовиків.