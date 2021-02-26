Треба притягти до відповідальності керівників, які сприяли окупації - Баканов

Не лише рядових фігурантів, а й колишніх керівників державних структур, які замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на боці агресора, треба притягувати до відповідальності.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи підсумки засідання РНБО, передає Укрінформ із посиланням на СБУ України.

«Одним із важливих кроків для захисту національної безпеки є притягнення до відповідальності тих, хто працює на користь агресора та зрадив Україну. І особливу увагу слід приділяти не лише рядовим фігурантам, а й колишнім керівникам державних структур. Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на боці агресора», – наголосив Іван Баканов.

Служба безпеки Україна внесла до Ради національної безпеки та оборони пропозиції про застосування санкцій щодо 10 колишніх керівників військових, силових і правоохоронних структур. Ці особи зрадили присязі та сприяли окупації Криму і Донбасу у 2014 році. Наразі вони перебувають у розшуку, але дотепер до них не були застосовані обмеження економічного характеру.

На думку співробітників Служби безпеки, вказані особи були причетними до підтримки проросійських сил, а також вчиняли дії, спрямовані на зміцнення окупаційного режиму на території Автономної Республіки Крим та на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застосувати жорсткі санкції щодо 10 силовиків.