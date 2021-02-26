Подвійне громадянство: РНБО доручила уряду розробити законопроєкт

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів врегулювати питання подвійного громадянства.

Як передає Укрінформ, про це повідомив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО очільник відомства Олексій Данілов.

За його словами, Російська Федерація свого часу використала інструмент подвійного громадянства, коли у нас громадянами Росії були голова СБУ, міністр оборони, керівник генштабу і очільник МВС.

"Подібна ситуація є по інших країнах, тому сьогодні ми прийняли рішення доручити Кабміну розробити законопроєкт, який дозволить нам чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство", - сказав Данілов.

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При цьому він висловив переконання, що українці, які мають російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму, відмовляться від них, коли Україна поверне собі ці території.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 травня зняла з розгляду законопроєкт №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства», який планувалося розглянути у першому читанні. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, внесений до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство зупинився, бо експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.