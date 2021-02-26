Санкції, Крим та інші питання: що розглянуть на засіданні РНБО

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, у п’ятницю, розгляне ряд актуальних питань державної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у Фейсбуці.

"На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт «Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь», - йдеться у повідомленні.

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Члени РНБО України також обговорять питання стосовно невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також щодо застосування санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя запроваджені за статтею "фінансування тероризму".