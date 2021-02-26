Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО
Відповідний указ №76/2021 від 26 лютого опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
«Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 237 штатних одиниць», - ідеться в документі.
Також указом затверджено структуру Апарату РНБО, яка складається з секретаря Радбезу, його перших заступників, заступників, керівника апарату, його першого заступника та заступників, головного державного аудитора й 23 служб.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський указом 27/2020 від 28 січня 2020 року встановив граничну кількість працівників апарату РНБО на рівні 190 штатних одиниць, що було на 30 одиниць більше за попередню.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п'ятницю, 26 лютого, скликає засідання Ради національної безпеки й оборони.