Зеленський у п'ятницю скликає РНБО

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 лютого, скликає засідання Ради національної безпеки й оборони.

Про це Укрінформу повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

"Завтра Президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки та оборони України", - зазначила вона.

Речниця Президента запевнила також, що всю важливу інформацію, можливу для публічного розголошення, Офіс Президента повідомить в офіційному порядку.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя запроваджені за статтею "фінансування тероризму".