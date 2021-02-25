В ОП обговорили підготовку до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив телефоном підготовку до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні з керівником Служби дипломатичних радників президента Швейцарії Теренсом Біллетером.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Президента України.

Співрозмовники обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та реалізацію домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги до України у липні 2020 року.

Ігор Жовква високо оцінив реалізацію швейцарської Програми співробітництва на 2020-2023 роки, подякував за технічну та гуманітарну допомогу, яка надається Україні, а також окреслив перспективні напрями розвитку співпраці між двома державами.

Сторони домовилися продовжити роботу щодо підготовки до проведення у Швейцарії у 2022 році Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Заступник керівника Офісу Президента також розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та наголосив на важливості співпраці України з міжнародними партнерами для відновлення миру в регіоні.

Теренс Біллетер запевнив у незмінності позиції Швейцарської Конфедерації щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили також співпрацю щодо протидії пандемії COVID-19, розвитку транспортної інфраструктури України, реалізації спільних проєктів, зокрема у сфері залізничних перевезень.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Офісі Президента України обговорили з Послом Республіки Корея обмін візитами на найвищому рівні та посилення інвестиційної складової відносин.