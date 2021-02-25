Резніков пояснив причину відмови в законодавстві від слова «колаборант»

Віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що у законопроєкті про перехідний період слова «колаборант» не буде через те, що у міжнародному праві це поняття не визнається як юридична категорія.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у коментарі телеканалу «Дом».

«Я точно знаю, тому що перевіряв це, що в міжнародному праві, гуманітарних підходах, міжнародних судових інституціях не визнають поняття «колаборація» як юридичну категорію. Тому ми наражаємося на ризики, що після прийняття такого законодавства ми будемо програвати в ЄСПЛ», - зазначив він.

Водночас є інші юридичні категорії, які не треба вигадувати, зокрема державна зрада.

«Це державна зрада або інші категорії злочинів. Тому міжнародне право каже, що якщо ви вважаєте, що хтось, хто допомагає окупаційному режиму на шкоду своїй державі, але не підпадає під кваліфікацію державної зради по всіх ознаках, може підпадати під люстраційні обмеження. У нас є законодавство про люстрацію, воно потребує певної модернізації. І ми якраз в проєкті закону про державну політику перехідного періоду пропонуємо про це поговорити і зробити індивідуальний підхід із судовим контролем. Тому ще раз повторюю: я проти слова «колаборація» як юридичної категорії», - сказав Резніков.

Він додав, що багато людей, які проживають на окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму, тому їх не можна називати колаборантами.

«Я сам персонально казав про необхідність ухвалення такого закону свого часу і навіть з трибуни Верховної Ради я говорив про це у своєму виступі, але сьогодні, коли я попрацював з експертами, ми переконалися, що слово «колаборант» в юридичному контексті не варто застосовувати. Тому я публічно сказав, що я в законопроєкт не став навіть його вставляти», - підсумував Резніков.

Також він раніше казав, що доцільно буде визначати градацію щодо рівня співпраці з окупаційним режимом, що дозволить захистити тих громадян, які стали заручниками ситуації, що склалася.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2020 Мінреінтеграції завершило розробку проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду».

Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради.