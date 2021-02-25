Робоча група визначилася, хто може ініціювати місцевий референдум - Стефанчук

Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя попередньо визначилася, хто може ініціювати місцевий референдум.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав перший віцеспікер Руслан Стефанчук, коментуючи підсумки засідання групи 25 лютого.

«Попередньо робоча група визначилася, що місцевий референдум можуть ініціювати на вимогу не менш як 10% від загального числа виборців, які постійно проживають на території відповідної громади, або органи місцевого самоврядування (рада та відповідний голова)», - зазначив перший віцеспікер.

За його словами, ще одним результатом засідання групи було попереднє узгодження кількості питань на референдумі.

«Попередньо ми визначилися з формулою: один референдум — одне питання. Однак, якщо нам вдасться розробити зрозумілий і неконфліктний механізм, ми не виключаємо можливості передбачити винесення на місцевий референдум більше одного питання. Але, враховуючи практику розгляду на референдумі кількох питань, проблем може виникнути більше, ніж ефекту», - підкреслив Стефанчук.

Він додав, що рішення, які будуть ухвалені на місцевому референдумі, «повинні надалі бути обов'язково імплементовані органами місцевої влади».

«За результатами обговорень ми дійшли висновку: визначитися до наступного засідання робочої групи з предметом місцевого референдуму та питаннями, які не можуть бути винесені на місцевий референдум. Якщо вдасться розробити зрозумілий механізм розгляду на референдумі більше одного питання, ми готові його переглянути та обговорити на наступному засіданні робочої групи. Також предметом подальших обговорень буде питання фінансування місцевих референдумів», - додав Стефанчук.

Читайте також: Зеленський закликає депутатів розробити законодавство про місцеві референдуми

Раніше він заявляв, що на місцевий референдум будуть виноситися питання, які стосуються місцевого самоврядування. «На місцевий референдум можуть виноситися питання, які стосуються адміністративно-господарської функції органів місцевого самоврядування. Наприклад, ведення господарства, доцільність будівництва того чи іншого об’єкта, пам’ятників, перейменування вулиць тощо. Не може бути предметом референдуму відділення, розділення, об’єднання території, надання автономії місту чи області. Це наша принципова позиція», – зазначив він.

Стефанчук вважає, що «місцевий референдум – це реальний механізм змусити місцеву владу прислухатися до потреб громад».