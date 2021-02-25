Зеленський закликає депутатів розробити законодавство про місцеві референдуми

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів розробити та ухвалити законодавство про місцеві референдуми.

Про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завдання (для народних депутатів від усіх політичних партій та груп - ред.) - розробити та ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу управлення на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють”, - сказав Зеленський.

За його словами, при цьому відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, якісними, конструктивними, прозорими та дієвими.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні Ради розвитку громад та територій. На ньому представники влади різних рівнів обговорять суспільно-політичні і соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі на регіональному рівні.