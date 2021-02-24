КСУ відкрив справу про конституційність виборів у Раду за пропорційною системою - Совгиря

Конституційний Суд відкрив провадження за поданням групи народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу в частині проведення виборів народних депутатів виключно за пропорційною системою.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Конституційне подання було подано до КСУ 12 лютого і провадження за ним було відкрито в стислі та нетипічні для Суду строки", - зауважила парламентарій.

Раніше у своєму пості в Телеграмі Совгиря повідомила, що в поданні народні депутати вважають, що "вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади".

За словами Совгирі, також у поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Виборчого кодексу, відповідно до яких втрачав чинність Закон України «Про вибори народних депутатів України».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада наприкінці 2019 року ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави висловив у своїх пропозиціях низку зауважень до положень Виборчого кодексу, зокрема, щодо визначення системи проведення виборів народних депутатів, міських голів міст із кількістю виборців 90 тис. і більше, безпідставності втрати громадянином статусу суб’єкта виборчого процесу у зв’язку із скасуванням його реєстрації як кандидата та інші.

Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.