Виборчий кодекс: у КСУ оскаржують нові положення

До Конституційного суду надійшло подання 45 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Виборчого кодексу, які стосуються проведення виборів за пропорційною системою.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"До Конституційного Суду України 12 лютого 2021 року надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Виборчого кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Автори клопотання просять визнати книгу третю «Вибори народних депутатів України» (статті 133 – 191 розділів ХХІІІ – ХХХІ), підпункт 2 пункту 2 розділу ХХХХII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України такими, що не відповідають Основному Закону.

У свою чергу, представник Верховної Ради у Конституційному Суді, заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря на своїй сторінці у Фейсбуці відзначила, що у конституційному поданні групи народних депутатів оскаржено низку положень Виборчого кодексу, згідно з якими вибори народних депутатів проводяться виключно за пропорційною системою.

"Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зауважила Совгиря.

За її словами, також в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність Закон України "Про вибори народних депутатів України".

Як повідомляв Укрінформ, у липні минулого року ВР ухвалила закон, який передбачає, що в громадах з-понад 10 тисяч виборців вибори проходитимуть за пропорційною системою. Раніше ця система застосовувалася для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.