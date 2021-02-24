Новий суддя КСУ Кичун склав присягу

Новопризначений суддя Конституційного Суду Віктор Кичун склав присягу судді під час спеціального пленарного засідання КСУ.

Як передає кореспондент Укрінформу, головував на засіданні заступник голови КС Сергій Головатий.

На церемонії новообраний суддя Кичун зачитав присягу та скріпив її особистим підписом.

Після цього Головатий вручив йому суддівську мантію, нагрудний знак і посвідчення судді КСУ.

Участь у спеціальному пленарному засіданні КСУ взяли голова Верховного Суду Валентина Данішевська, очільник Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, представник президента у суді Федір Веніславський і представник ВР у суді Ольга Совгиря.

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Данішевська висловила сподівання, що призначення нового судді сприятиме «підвищенню рівня правової дискусії задля пошуку втраченого балансу», а також «належного функціонування в країні системи стримування і противаг».

«Верховенство права і Конституція стає вашим головним дороговказом у прийнятті рішень. Щиро бажаю, щоб народні депутати, які призначили вас на цю високу посаду, з повагою ставилися до вашого статусу та незалежності, а ви щоб відчували свою відповідальність перед народом України», - сказала Данішевська, звертаючись до Кичуна.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 18 лютого, Верховна Рада призначила на посаду судді Конституційного Суду Віктора Кичуна.

Водночас у Конституційному Суді повідомили, що спеціальне пленарне засідання суду зі складення присяги новопризначеним суддею заплановане на 24 лютого 2021 року.

24 грудня 2019 року подав у відставку суддя КС Микола Мельник, який був обраний за квотою Верховної Ради у березні 2014 року. Замість Мельника Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту чотири кандидатури на посаду судді КС. Зокрема, це кандидатури нардепа від ОПЗЖ Юрія Павленка, екснардепа від партії «Самопоміч» Руслана Сидоровича, якого висунула партія «Голос», адвоката і доцента кафедри конституційного права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Віктора Кичуна, якого запропонувала партія «Слуга народу», і екснардепа та глави секретаріату партії «Батьківщина» Ольги Бондар-Петровської.

Новопризначений суддя КС Віктор Кичун задекларував 1,373 мільйона гривень доходів за 2019 рік. Про це свідчить його декларація, як кандидата на посаду судді, подана ще 21 лютого 2020 року.

Зокрема, у 2019 році Кичун отримав 223,3 тис. грн зарплати у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого і 1,15 млн грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Фото: bykvu