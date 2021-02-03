Двоє суддів КСУ хочуть стягнути з держави 1,3 мільйона

Судді Конституційного суду Михайло Литвинов та Олександр Касмінін звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва про стягнення з держави зарплати, не отриманої за час карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у парламенті заявив представник Президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, «сума позову становить мільйон триста тисяч з копійками».

«Тобто тих 4,5 мільйона гривень які суддя отримує протягом року, недостатньо, і вони вирішили на підставі власного рішення від 28 серпня 2020 року стягнути з держави кілька мільйонів гривень».

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Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення постанови про введення карантину та зміни до бюджету на 2020 рік.

Зокрема, КС визнав неконституційними зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) без визначення чітких часових строків та в жорсткій відповідності до Конституції та законів України.

Рішення підписала Велика палата Конституційного Суду України у складі 15 суддів.

29 травня 2020 року пленум Верховного Суду звернувся до КС з поданням, у якому оскаржив окремі положення постанови уряду №392 від 20 травня «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» і положення частин першої, третьої статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік», абзацу дев'ятого пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві положення» закону «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

ВС просив перевірити, чи не були порушені: право на свободу пересування, право залишати територію України, право на мирні зібрання, право на підприємницьку діяльність і право на доступ до медичної допомоги.

Крім того, ВС оскаржив введені з 1 квітня обмеження зарплат на рівні 47 тис. грн для держслужбовців як такі, що неправомірно обмежують рівень матеріального забезпечення працівників бюджетних установ, прокурорів та суддів.