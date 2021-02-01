Глава НАЗК склав протоколи на трьох суддів КСУ

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протоколи про адміністративне правопорушення щодо суддів КСУ Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та два протоколи стосовно судді КСУ Ірини Завгородньої.

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає Укрінформ.

«З 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ред. — КУпАП), які в разі виявлення адміністративного правопорушення в судді зобов’язують особисто Голову НАЗК або його заступника скласти протокол. На виконання цієї норми закону сьогодні відповідні протоколи були надіслані до КСУ», — повідомив Олександр Новіков.

Він також зазначив, що у зв’язку з останніми змінами до закону складати протоколи щодо суддів можуть лише Голова НАЗК та його заступники.

Щодо суті претензій НАЗК до суддів КСУ, Новіков зазначив, що під час участі в розгляді рішення щодо е-декларування всі три судді діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

При цьому, він наголосив, що КУпАП передбачає, що адміністративне стягнення може бути накладене судом лише впродовж 6 місяців із дня виявлення порушення.

"Отже, НАЗК мало скласти протоколи в короткі строки після відновлення повноважень, адже з моменту вчинення правопорушення (з 27 жовтня 2020 року) пройшло вже близько 3 місяців", - наголосив голова НАЗК.

Щодо судді Ірини Завгородньої, за словами Новікова, через закриття відповідного першого провадження (внаслідок рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності окремих положень антикорупційних законів, - ред.), НАЗК склало другий адміністративний протокол за порушення фінансового контролю (стаття 172–6 КУпАП). Протокол було складено відповідно до статті 38 КУпАП. Ця стаття передбачає, що в разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

"Вручені протоколи будуть передані до суду, адже визнати особу винною у вчиненні адміністративного порушення, пов’язаного з корупцією, може лише суд", - наголосили при цьому в НАЗК.

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Як відомо, до розгляду рішення щодо е-декларування НАЗК вручило адміністративні протоколи двом суддям КСУ — Володимиру Мойсику та Ігорю Сліденко. Судді невчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Станом на 27 жовтня 2020 року (дата ухвалення рішення КСУ щодо неконституційності окремих положень антикорупційного законодавства, - ред.) в Голосіївському районному суді м. Києва справи щодо суддів КСУ вже були розподілені для розгляду, однак, засідання суду відбулося вже після вказаної дати.

За результатами розгляду суд закрив справи Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка. Підставою для закриття справ стало визнання КСУ неконституційними положень закону, які встановлювали адміністративну відповідальність за такі порушення, пов’язані з корупцією.

Якби судді були визнані винними, на них міг би бути накладений штраф у розмірі 100–200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700–3400 грн), а також дані про них могли б бути внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів).

Ознаки конфлікту інтересів НАЗК виявило й у діях судді Ірини Завгородньої. Так, до ухвалення КСУ згаданого рішення від 27 жовтня 2020 року, НАЗК виявило в деклараціях судді за 2018 та 2019 роки недостовірних відомостей на понад 600 тис. грн. Зокрема суддя не задекларувала автомобіль Land Rover, який належить її чоловіку.

Таким чином, було виявлено ознаки кримінального порушення за статтею 366–1 Кримінального кодексу України, яку КСУ своїм рішенням визнав неконституційною. Відповідний обґрунтований висновок було передано до Національного антикорупційного бюро України, однак, через рішення КСУ НАБУ було вимушене закрити провадження.