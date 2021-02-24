У НАБУ наполягають, що повідомили про підозру Татарову законно

У Національному антикорупційному бюро наполягають, що повідомили про підозру заступнику керівника Офісу президента у законний спосіб.

Відповідна інформація розміщена на сторінці відомства у Фейсбуці.

Зазначається, що адвокати посадовця розповсюджують недостовірну інформацію про те, що нібито детективи повідомили про підозру посадовцю в незаконний спосіб, залишивши документ за місцем роботи, а не проживання.

У цьому зв’язку в бюро запевняють, що детективи повідомили заступнику керівника ОП про підозру в спосіб, який передбачений КПК України.

Так, у пошуку посадовця 18 грудня 2020 року детективи використали всі наявні у слідства можливості для законного інформування його про процесуальний статус підозрюваного: відвідали місця офіційної реєстрації та проживання, де посадовця не застали, залишили повідомлення про підозру в ЖЕКу та за місцем роботи. Всі ці процесуальні дії задокументовані та є в матеріалах кримінального провадження.

Детективи НАБУ та прокурори САП готові надати ці матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду, який є єдиною судовою інституцією, уповноваженою законом ухвалювати рішення в кримінальних провадженнях, підслідних НАБУ, запевняють у бюро.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня 2020 року редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.