Малюська розповів про новий законопроєкт, що дозволить звільнити Ситника

Кабінет Міністрів розробив проєкт закону, що надає Національному антикорупційному бюро (НАБУ) статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.

«Проблема «дірки» у законодавстві та статусі НАБУ залишилася, і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ. Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроєкт, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме його перший заступник», - зазначив Малюська.

Читайте також: НАБУ домагається повернення справи Татарова і посилається на рішення ВАКС

Він додав: «особисто я прекрасно ставлюся до Артема Ситника».

За словами Малюськи, Ситник «продемонстрував стійкість та фаховість, якій багато хто може лише позаздрити».

Водночас міністр уточнив, що його фаворитом лишається законопроєкт №4437.

«Якщо привести до ладу статус НАБУ як інституції можна лише шляхом скорочення строку роботи Артема – таку опцію теж не варто відкидати. Тим паче, що у незалежності та неупередженості Гізо Углави як в.о., здається, ніхто не сумнівається. Дискусія навколо змісту законопроєктів продовжуватиметься і надалі, але вже у парламенті», - сказав Малюська.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну процедури призначення та звільнення директора НАБУ.