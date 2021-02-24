У проєкті конституційних змін не міститься жодної норми щодо звільнення Ситника – Євгенія Кравчук

Зміни щодо призначення та звільнення очільників НАБУ і ДБР не передбачають конкретних осіб

Законопроєкт "Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ і ДБР) не містить жодної норми, яка б передбачала обов’язкове звільнення конкретно директора НАБУ Артема Ситника.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Окремо хочу розвінчати чисельні міфи та чутки – у нашому законопроєкті не міститься жодної норми, яка б передбачала обов’язкове звільнення конкретно Артема Ситника. Звісно, таке звільнення можливе, тому що всі посадовці не є вічними, але вже точно не закладене у проєкті закону. Все інше – це лише «демонізація» законопроєкту з боку людей, які явно лобіюють свої інтереси, які, вочевидь, не перетинаються з інтересами держави», - сказала Кравчук.

При цьому парламентарій відзначила, що на сьогодні існує, фактично, «діра» у законодавстві стосовно призначення та звільнення директора НАБУ. «Це було спровоковано ще попередніми Президентом та парламентом, які вписали у закон про НАБУ окремі неконституційні норми. Через це наразі маємо часткову правову невизначеність стосовно антикорупційних інституцій, а від цього страждає антикорупційна політика держави в цілому», - додала Кравчук.

«Ми пропонуємо зміни до Конституції, що дозволять зробити процедуру призначення і звільнення Директора НАБУ чіткою та прозорою, з дотриманням принципу стримувань і противаг. Передбачається, що Президент призначатиме та звільнятиме Директора Бюро, отримуючи на це згоду парламенту. Також у Конституції закріплюється, що на посаду Директора НАБУ проводиться конкурс, це буде найкращим інструментом захисту незалежності Бюро. Але і після результатів проведення конкурсу, Президенту необхідна буде згода парламенту, щоб запобігти призначенню або звільненню особи з посади Директора без належних підстав. Такий спосіб виключає і саму можливість тиску на Директора НАБУ під час здійснення його повноважень. Так ми виключаємо можливі корупціногенні фактори», - акцентувала Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону "Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань)" (реєстр. № 5133).

Автори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до статті 85 Конституції, встановивши, що Верховна Рада надає згоду на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади Президентом України директора НАБУ і директора ДБР.

Крім цього, пропонується доповнити статтю 106 Конституції, встановивши, що глава держави призначає директора НАБУ і директора ДБР, відібраного на конкурсі та звільняє його за згодою Верховної Ради.