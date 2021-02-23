У Раді пропонують призначати й звільняти очільників НАБУ та ДБР після згоди депутатів

У Верховній Раді пропонують передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт «Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України й директора Державного бюро розслідувань)» (№5133) зареєстрований у Раді.

Автори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до статті 85 Конституції, встановивши, що Верховна Рада надає згоду на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади Президентом України директора Національного антикорупційного бюро України.

Згода парламенту, в разі схвалення пропозиції, потрібна буде і для призначення та звільнення директора Держбюро розслідувань.

Крім цього, пропонується доповнити статтю 106 Конституції, встановивши, що глава держави призначає директора НАБУ, відібраного на конкурсі та звільняє його за згодою Верховної Ради.

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Також до повноважень глави держави законодавці пропонують віднести і призначення директора ДБР, якого відібрала конкурсна комісія, та його звільнення за погодженням парламенту.

Як повідомлялося, Конституційний Суд восени 2020 року визнав неконституційною процедуру призначення директора НАБУ, яка була визначена у профільному законі. Згідно з нею Президент України призначав директора НАБУ одноособово з-поміж претендентів, відібраних конкурсною комісією.

Директор Державного бюро розслідувань призначався на посаду Президентом за поданням конкурсної комісії.