Позачергова Рада планує розглянути лише один законопроєкт

Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне пропозиції Президента до закону щодо відновлення конкурсів на зайняття посад держслужби та інших питань державної служби (№4531), що, зокрема, передбачає виключення обмежень для в.о. міністра у перші 60 днів роботи.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Розгляд питання "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Президента України" (№4531) - єдине на позачерговому засіданні, яке розпочнеться о 12:00.

Закон №4531 щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому 16 лютого.

Документ передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Крім цього, врахованими поправками народні депутати заборонили покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання низки обов’язків міністра. , якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон. У п’ятницю в ОП проінформували, що Президент просить ВР вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади держслужби норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.