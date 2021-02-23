У Раді - позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту у вівторок.

У залі зареєструвалися 295 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Народні депутати на позачерговому засіданні розглянуть єдине питання - пропозиції Президента до закону щодо відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, що передбачає виключення обмежень для в.о. міністра у перші 60 днів роботи.

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Закон щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому 16 лютого.

Документ передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Крім цього, врахованими поправками народні депутати заборонили покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання деяких обов’язків міністра, якщо посада міністра вакантна більше 60 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон. У п’ятницю в ОП проінформували, що Президент просить ВР вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади держслужби норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 лютого підписав розпорядження про скликання 23 лютого позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу Президента.