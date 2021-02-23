Найважливіша боротьба за демократію у світі відбувається в Україні - безпековий форум

Найважливіша боротьба за демократію у світі відбувається в Україні - безпековий форум

Укрінформ
Найважливіша боротьба у світі, за прогрес лібералізму та демократії зараз відбувається в Україні, а тому найбільшою геополітичною поразкою Путіна буде відновлення територіальної цілісності України та її успіх.

Про це йшлося в ході дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє власкор Укрінформу.

«Демократи всього світу повинні об’єднуватися у боротьбі проти автократів світу, це ідеологічна боротьба, і лінія фронту у цій битві проходить зараз через Україну… Переконаний, що найважливіша боротьба у світі, за прогрес лібералізму та демократії, зараз відбувається саме в Україні», - сказав відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики США, колишній посол США в РФ Майкл Макфол.

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З ним погодився російський опозиційний діяч та громадський лідер, Голова міжнародної Фундації з прав людини Ґаррі Каспаров.

«Успішна Україна буде смертельним ударом по імперських фантазіях путінської Росії. Якщо Україна, яка є такою близькою до Росії, зможе досягти успіху і стати демократичною, ліберальною, вільною державою, це буде сигналом для народу Росії, що саме таким шляхом має йти країна, що це шлях у майбутнє, що треба відкинути імперське минуле й обрати європейське майбутнє», - сказав правозахисник.

На його переконання, найбільшою геополітичною поразкою Путіна буде відновлення територіальної цілісності України та її успіх.

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Як наголосив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, українці довели, що готові боротися за свободу та свій суверенітет.

«Україна стала оплотом демократії в Східній Європі після розвалу Радянського Союзу. Ми розуміємо, що є і невдачі, але ми розуміємо, що у нас є національна гідність, і ми показали це під час Революції гідності. Ми знаємо як боротися за свободу та свій суверенітет», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що для Росії у боротьбі проти путінського режиму важливо необхідна єдина, об’єднана і сильна опозиція.

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Нагадаємо: Київський безпековий форум – це міжнародний форум України з проблем війни та миру, української та глобальної безпеки. Він був заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

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