Найважливіша боротьба за демократію у світі відбувається в Україні - безпековий форум

Найважливіша боротьба у світі, за прогрес лібералізму та демократії зараз відбувається в Україні, а тому найбільшою геополітичною поразкою Путіна буде відновлення територіальної цілісності України та її успіх.

Про це йшлося в ході дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє власкор Укрінформу.

«Демократи всього світу повинні об’єднуватися у боротьбі проти автократів світу, це ідеологічна боротьба, і лінія фронту у цій битві проходить зараз через Україну… Переконаний, що найважливіша боротьба у світі, за прогрес лібералізму та демократії, зараз відбувається саме в Україні», - сказав відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики США, колишній посол США в РФ Майкл Макфол.

З ним погодився російський опозиційний діяч та громадський лідер, Голова міжнародної Фундації з прав людини Ґаррі Каспаров.

«Успішна Україна буде смертельним ударом по імперських фантазіях путінської Росії. Якщо Україна, яка є такою близькою до Росії, зможе досягти успіху і стати демократичною, ліберальною, вільною державою, це буде сигналом для народу Росії, що саме таким шляхом має йти країна, що це шлях у майбутнє, що треба відкинути імперське минуле й обрати європейське майбутнє», - сказав правозахисник.

На його переконання, найбільшою геополітичною поразкою Путіна буде відновлення територіальної цілісності України та її успіх.

Як наголосив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, українці довели, що готові боротися за свободу та свій суверенітет.

«Україна стала оплотом демократії в Східній Європі після розвалу Радянського Союзу. Ми розуміємо, що є і невдачі, але ми розуміємо, що у нас є національна гідність, і ми показали це під час Революції гідності. Ми знаємо як боротися за свободу та свій суверенітет», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що для Росії у боротьбі проти путінського режиму важливо необхідна єдина, об’єднана і сильна опозиція.

Нагадаємо: Київський безпековий форум – це міжнародний форум України з проблем війни та миру, української та глобальної безпеки. Він був заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.