Росія відкрито втілює елементи фашистської ідеології – Каспаров

Відомий російський опозиційний діяч та громадський лідер Ґаррі Каспаров вважає, що агресія допомагає очільнику Росії Володимиру Путіну втриматися при владі, при цьому керована ним країна відкрито втілює всі елементи фашистської ідеології.

Про це Каспаров сказав в онлайн-дискусії «Що робити з Росією?» Київського Безпекового Форуму, присвячену політичному становищу в РФ, а також перспективам громадських протестів у цій країні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Імперії приречені. І я не бачу жодного майбутнього для Росії, якщо вона не зміниться. Але зміни не можуть статися в межах путінської системи. До слова, я завжди заперечував, що Путіна треба називати президентом. Він – диктатор. Сьогоднішня Росія – одноосібна диктатура, що відкрито втілює всі елементи фашистської ідеології, як всередині країни, так і на міжнародній арені», - зазначив Каспаров.

На його думку, сучасний політичний режим у РФ можна вважати мафіозною структурою, оскільки особиста відданість лідеру є головним чинником політичної кар’єри громадських діячів. Успішність протистояння цій країні залежить від того, наскільки вільний світ здатний протистояти гібридній війні, яку веде Росія. Така війна для Путіна – можливість втримати владу та гроші, заявив Каспаров.