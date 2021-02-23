Росія відкрито втілює елементи фашистської ідеології – Каспаров
Про це Каспаров сказав в онлайн-дискусії «Що робити з Росією?» Київського Безпекового Форуму, присвячену політичному становищу в РФ, а також перспективам громадських протестів у цій країні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Імперії приречені. І я не бачу жодного майбутнього для Росії, якщо вона не зміниться. Але зміни не можуть статися в межах путінської системи. До слова, я завжди заперечував, що Путіна треба називати президентом. Він – диктатор. Сьогоднішня Росія – одноосібна диктатура, що відкрито втілює всі елементи фашистської ідеології, як всередині країни, так і на міжнародній арені», - зазначив Каспаров.
На його думку, сучасний політичний режим у РФ можна вважати мафіозною структурою, оскільки особиста відданість лідеру є головним чинником політичної кар’єри громадських діячів. Успішність протистояння цій країні залежить від того, наскільки вільний світ здатний протистояти гібридній війні, яку веде Росія. Така війна для Путіна – можливість втримати владу та гроші, заявив Каспаров.