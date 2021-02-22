Протести в Росії не захлинулися - Каспаров

Протести, які розпочалися в РФ після затримання опозиціонера Олексія Навального, вперше охопили практично всю країну.

На цьому наголосив російський політичний діяч, міжнародний правозахисник, голова Фундації з прав людини Гаррі Каспаров під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КБФ.

«Так, кількість протестувальників ще не досягла критичного рівня, але від Санкт-Петербурга до Владивостока люди вийшли на вулиці, попри попередження від влади і знаючи, що будуть арешти, побиття чи навіть гірше. Вони вийшли попри все... Тож протести не захлинулися», - наголосив Каспаров.

Він також зазначив, що люди в РФ реально невдоволені, і навіть офіційна соціологія засвідчує падіння рейтингів популярності Путіна.

«70% з тих, хто брав участь в останніх акціях, - це люди не старші за 35 років. Це означає, що вони не мають безпосереднього зв’язку з Радянським Союзом чи радянською історією. І вони показали, що категорично відкидають путінський режим», - зазначив правозахисник.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.