Стефанчук розповів, який «старий хлам» треба відсікти із законодавства

В Україні існує понад 1 мільйон нормативно-правових актів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації моніторингового звіту заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що частина з цих документів не діє.

«Що робити з понад 1 мільйоном нормативно-правових актів? По-перше, ми маємо відсікти той старий хлам, який в законодавстві давно не діє. Ми внесли законопроєкт за моїм авторством, який називається про дерадянизацію законодавства. В чому його сутність? Ми виводимо з правового поля понад тисячу законодавчих актів, які не застосовуються, а також будемо просити провести Кабінет Міністрів аналогічну роботу на своєму рівні»,- зазначив перший віцеспікер.

За його підрахунками, понад 7 тисяч підзаконних нормативно-правових актів «висять у законодавчому полі без застосування».

Крім цього, перший віцеспікер запропонував змінити правила формування законодавства. Стефанчук уточнив, що спочатку має напрацьовуватися концепція нормативно-правового акту, а на її базі - законодавчий акт.

«Також необхідно сформувати єдині правила ухвалення нормативно-правових актів. Ухваленню того чи іншого нормативно-правового акту мають передувати публічні консультації, правовий моніторинг, за підсумками якого може бути ухвалене рішення», - сказав перший віцеспікер.

Він додав, що напрацював за час перебування на лікарняному проєкт закону про засади правотворчої діяльності і тепер «активно обговорюю з усіма фракціями та групами».

Законопроєкт про дерадянизацію законодавства зареєстровано 29 жовтня 2020 року за авторством першого віцеспікера Руслана Стефанчука та 54 депутатів. Наразі, за даними сайту Верховної Ради, документ опрацьовується в комітеті.

На початку роботи Ради нинішнього скликання на розгляд депутатів було внесено законопроєкт про скасування низки нормативних актів, ухвалених за часів СРСР, зокрема Кодексу законів про працю, який, проте, не набрав необхідної кількості голосів.