«Батарейка» Мінського процесу майже розрядилася, але ще працює - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес подібний до телефона, в батареї якого залишилося 10 відсотків заряду, але він все одно ще не вичерпаний.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив у ефірі програми "Анатомія тижня" на "Прямому каналі".

"Це як у нас з вами на телефоні з'являється віконце, що залишилося 10 відсотків заряду батарейки - так само й Мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10 відсотків заряду батареї, але де-факто вона ж іще не вичерпана, правда? Але все одно потрібно витискати максимум, тобто потрібно працювати. І ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі", - сказав Кулеба.

Він акцентував, що Мінський процес "безумовно, ще живий".

"Мертвий - це коли сторони вже відчувають, що все це втратило сенс", - вважає очільник МЗС.

Як повідомлялося, 17 лютого відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.

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