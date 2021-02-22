Шмигаль очікує пояснень від Уруського, як він опинився поряд з Кадировим
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Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує від віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського пояснення щодо фото, на якому він зображений поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Глави уряду у Фейсбуці.
«Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення», - написав Шмигаль.
ЗМІ розповсюдили фото з начебто міжнародної виставки зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) , на якому віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.
В Абу-Дабі віцепрем'єр очолював українську делегацію.