Офшори і депутати: Данілов анонсував подальші рішення РНБО

Олексій Данілов анонсував подальші рішення РНБО щодо народних депутатів з величезними статками, які ніколи не працювали в бізнесі.

Про це секретар РНБО сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає Укрінформ.

"Коли я минулого разу сказав, що "далі буде", повірте - далі буде. Далі будуть офшори, далі буде власність. Далі все, що поцупили з 1991 року в українського народу, буде повернено українському народу. Більше того, я можу сказати: всі ці депутати, які сьогодні сидять, у яких статки 300 мільйонів, 400 мільйонів - люди добрі, де ви це взяли? Ви жодного разу не працювали в бізнесі, ви постійно працювали на посадах, у вас статки на мільярди. Зупиняється все це. І повірте, найближчим часом на наступних засіданнях Ради нацбезпеки й оборони ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, і там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що "всі будуть повертати - в тому числі, те, що стосується українських надр".

Як повідомляв Укрінформ, РНБО на засіданні 19 лютого прийняла рішення про застосування санкцій до 19 юридичних і 8 фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження запровадили у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.

Фото: ОП