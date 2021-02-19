«Молодець Криклій»: Саакашвілі радіє, що ліквідували інспекцію дипломування моряків

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі позитивно оцінив роботу Міністерства інфраструктури та його очільника Владислава Криклія у реформуванні системи дипломування моряків та ліквідації відповідної інспекції.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своєму Youtube-каналі.

«Хороша новина! Вчора міністр Криклій підписав проєкт наказу, який увійде в силу через місяць і який скасовує тестування. Те, що у вас кожні 3 роки чиновники вимагають від 3-х до 15-ти тисяч доларів, – це все буде викинуто. У інших міністерств є місяць, щоб заперечити. Будемо слідкувати дуже пильно. Молодець Криклій, що здолав цей опір», - наголосив Саакашвілі, звертаючись до інтернет-спільноти.

Відтак, вищезазначений проєкт наказу Мінінфраструктури вже оприлюднений на сайті відомства і передбачає ліквідацію Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та запровадження автоматизованої системи тестування моряків без участі людини-екзаменатора.

Крім цього, згідно з проєктом наказу, моряк матиме можливість підтвердити свою кваліфікацію без складання комп’ютерного тестування та у швидший спосіб.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що реформа системи дипломування моряків передбачає ліквідацію корумпованої інспекції та запровадження автоматизованої системи тестування без людини-екзаменатора.

Раніше українські моряки в кількох містах країни вийшли на акції протесту проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків. Протестувальники вимагали, зокрема, підтримати проєкт наказу Мінінфраструктури про спрощення системи дипломування моряків та внесення зміни до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України в частині визначення умов, при дотриманні яких моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без складання іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

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Процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і її представництв було запущено у серпні 2020 року. Із 22 листопада 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передано до Морської адміністрації.