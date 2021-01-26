Криклій відреагував на акцію моряків: при дипломуванні людського фактору не буде

Реформа системи дипломування моряків передбачає ліквідацію корумпованої інспекції та запровадження автоматизованої системи тестування без людини-екзаменатора.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці.

"Ми бачимо реформу системи дипломування моряків так: ліквідація корумпованої інспекції; запровадження автоматизованої системи тестування моряків без участі людини-екзаменатора; CES (загальноприйнята у світі система тестування моряків) як основа тестової системи; повноцінна робота електронного кабінету моряка – щоб фіксікі не допомагали зробити швидше. Все просто – прозорість та автоматизація, виключення людського фактору", - написав міністр.

За його словами, в публічному просторі невдоволені реформою системи з'явились як тільки Мінінфраструктури ліквідувало Інспекцію дипломування моряків у серпні 2020 року. Криклій підкреслив, що організатори протестів моряків виступають за запровадження системи підтвердження стажу за записом у послужній книжці моряка, що є не реформою, а "перерозподілом корупційних потоків від інспекції до крюїнгів". Міністр зазначив, що такий запис буде легко підробити, адже наразі немає реєстрів, які б дозволяли верифікувати таку інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, українські моряки вийшли на акції протесту проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків в декількох містах країни. Учасники протестів вимагали відставки Криклія та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова. Також протестувальники вимагали підтримати проєкт наказу Мінінфраструктури про спрощення системи дипломування моряків та внесення зміни до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України в частині визначення умов, при дотриманні яких моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без складання іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і її представництв було запущено у серпні 2020 року. Із 22 листопада 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передано до Морської адміністрації.