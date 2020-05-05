Україна дотримується всіх вимог Міжнародної конвенції про підготовку моряків - Криклій

Секретаріат Міжнародної морської організації (ІМО) схвалив рекомендацію про те, що Україна дотримується всіх вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти.

Про це 5 травня написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Україна дотримується всіх вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками. Таку рекомендацію схвалили експерти Секретаріату Міжнародної морської організації за результатами відпрацювання звіту Генеральному секретарю ІМО, поданого Міністерством інфраструктури", - написав Криклій.

Він додав, що про це Мінінфраструктури поінформувало Посольство України у Великій Британії.

"Звіт містив інформацію про виконання Україною вимог Міжнародної конвенції відповідно до правила І/8 та Кодексу ПДНВ (Кодекс із підготовки і дипломування моряків та несення вахти - ред.), оцінку системи стандартів якості освіти, підготовку, оцінку компетентності, дипломування та медичних оглядів моряків України у 2014-2018 роках", - додав Криклій.

Він зауважив, що очікує на затвердження рекомендації на найближчому засіданні Комітету з питань безпеки на морі ІМО.

Міжнародна морська організація (англ. International Maritime Organization, IMO) – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також ухвалення норм (стандартів) із забезпечення безпеки на морі і запобігання забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Україна є членом ІМО з 1994 року, коли було ратифіковано Конвенцію про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року.