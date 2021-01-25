Моряки вийшли на протести в Одесі та ще кількох містах

Акціії протесту проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків відбуваються в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві.

Як передає кореспондент Укрінформу, протестувальники в Одесі також планують перекривати трасу Одеса-Київ.

Учасники протестів вимагають відставки міністра інфраструктури України Владислава Криклія та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова. Крім цього, моряки вимагають організувати чесну роботу Державного реєстру документів моряків України, без впливу сторонніх осіб та перенесення Морської адміністрації в Одесу.

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Також протестувальники виступають за розгляд та підтримку проєкту наказу Міністерства інфраструктури України про спрощення системи дипломування моряків та внесення зміни до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України в частині визначення умов, при дотриманні яких моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без складання іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Моряки закликають Президента України, голів обласних державних адміністрацій України, начальників Служби безпеки України, НАБУ, прокурорів , ГУ НП областей особисто втрутитись та "розкрити корупційні схеми у сфері дипломування моряків".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 22 листопада 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передано до Морської адміністрації. Також минулоріч в Україні було запущено процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і її представництв.

У Мінінфраструктури пояснили, що такі зміни є першим кроком у спрощенні системи підготовки та дипломування моряків, і планують запровадити зручні цифрові сервіси, зокрема електронний кабінет моряка. Це дозволить унеможливити корупцію, а також звільнить моряків від посередників та необхідності особистої присутності.

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