СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму

В Одесі Служба безпеки України викрила та блокувала схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній.

Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово окупованому Криму.

Наразі вилучені матеріали після судових експертиз планується використати як докази незаконної діяльності.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводилось спільно з Одеським загоном морської охорони Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Фото: СБУ