СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній.
Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово окупованому Криму.
Наразі вилучені матеріали після судових експертиз планується використати як докази незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
Викриття незаконної діяльності проводилось спільно з Одеським загоном морської охорони Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Фото: СБУ