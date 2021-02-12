Справа на $90 мільйонів: Саакашвілі розповів, що шукає НАБУ у Дунайському пароплавстві

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують законність дій керівників Українського Дунайського пароплавства, що в процесі "деофшоризації" підприємства створили приватне підприємство за межами України.

Про це заявив 12 лютого голова виконкому Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі на зустрічі з моряками - учасниками акції протесту проти корупції в морській галузі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через спроби практично украсти 46 теплоходів, вартість яких близько 90 мільйонів доларів, НАБУ порушило справу (стосовно посадовців ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» - ред.). Вони хочуть позбавитись від пароплавства, а реально вони позбавляються від робочих місць - від моряків", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, "ситуація така, що треба боротися до кінця, щоб зупинити відчуження флоту, як це свого часу зробили з Чорноморським морським пароплавством. Вони хочуть позбавитись флоту УДП, створити якесь приватне підприємство з нульовим капіталом - не можна цього допустити".

Варто зауважити, що 11 лютого пресслужба ПрАТ "УДП" оприлюднила заяву з метою спростування "негативної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію керівництва УДП".

"Офіційно інформуємо, що 11 лютого 2021 року в.о. голови правління ПрАТ "УДП" Олексій Хом'яков не планував вильоту з України та відповідно не був присутній в аеропорту Одеси, так само як і в.о. заступника голови правління Андрій Кравцов. Також не відповідає дійсності поширена інформація у деяких ЗМІ щодо проведення обшуків за місцями проживання та в офісах УДП", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі УДП, "відбувається суттєве викривлення інформації щодо діяльності з деофшоризації та структури власності закордонних активів УДП. Ми вважаємо, що зазначені дії, спрямовані на дискредитацію керівництва, є відповіддю на вдалі радикальні управлінські рішення щодо підвищення рівня підзвітності, прозорості та ефективності УДП, що вже призвели до перетворення збиткового підприємства на прибуткове, а також дозволили очистити УДП від корупції та груп впливу".

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Як повідомлялося, 11 листопада 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив заяву про взятий курс на "деофшоризацію" ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" . Відповідаючи на запит народного депутата Анатолія Урбанського, Криклій, зокрема, сказав: “Від самого початку одне з пріоритетних завдань УДП – це деофшоризація. У компанії було дуже багато представництв, філій і юридичних осіб, зареєстрованих по Європі. Це не дозволяло прозоро контролювати надходження та видатки цього підприємства, через що компанія багато років недоотримувала прибутки. Робиться єдиний оператор, який буде здійснювати управління всіма судами УДП”.

Тоді ж була опублікована електронна петиція до Кабміну України , в якій ідеться про те, що "міністр інфраструктури України Владислав Криклій погодив безоплатну передачу всього річкового та морського флоту до статутного фонду угорської приватної компанії Business Shipping Company Кft".