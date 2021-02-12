Моряки прийшли з протестом під Херсонську ОДА

У Херсоні на площі Свободи, біля будівлі облдержадміністрації та облради, провели акцію протесту моряки, які виступають проти корупції в системі дипломування моряків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до учасників акції протесту вийшов для спілкування заступник голови ОДА Вадим Чабан.

«Так, я спілкувався з моряками, учасників акції протесту турбує питання корупції в системі дипломування моряків. Зважаючи на важливість проблеми та з огляду на результати зустрічі з представниками «Українського об’єднання моряків», що відбулася напередодні, керівник Херсонської ОДА Сергій Козир вирішив створити робочу групу. До її складу мають надати двох своїх представників моряки, за згодою в ній будуть представлені представники Херсонської державної морської академії, податкової, нацполіції. Я думаю, що проблемні питання будуть розбиті на кілька підпунктів. Перше, це ті питання, що є в компетенції Кабміну, і ми передамо вимоги моряків у Київ. А деякі процеси, я думаю, ми зможемо врегулювати тут на місці. Наприклад, на погляд деяких моряків, є необ’єктивність, упередженість при проведенні тестувань, ці факти перевірятимуть», - зазначив Чабан.

За його словами, дуже важливо опрацювати проблемні питання, щоб вони вирішувалися, не в криках, а в конкретних процесах.

Наразі, як зазначив заступник голови ОДА, є проблема, в тому, що моряки «не сприймають свій обов’язок сплачувати податки у Херсоні». Це питання, як зазначив Чабан, також обговорювалося під час зустрічі з моряками в облдержадміністрації 11 лютого. На ній були присутні, зокрема, т.в.о. голови облдержадміністрації Сергій Козир, перший заступник голови облради – керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський, народний депутат України Павло Павліш, керівництво Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а також Херсонської державної морської академії.

У Херсоні моряки провели акцію протесту біля ОДА / Фото: Херсонська ОДА

«Потенційно, за розрахунками податкової служби… обсяг податків, які не надходять в область (від моряків - ред.) становить близько 280 млн грн на рік. Є іноземні компанії, в яких працюють моряки, що зареєстровані в тих країнах, де є у нас угода про уникнення подвійного оподаткування. Ніхто не каже, що моряки повинні платити в таких випадках податки – але дайте тоді цей документ, здайте декларацію у податкову, як вимагає закон. Але от військовий збір цими угодами не врегульований. І кожен моряк має самостійно сплатити у Державний бюджет військовий збір – в залежності від задекларованої суми. Це дуже проблемна ситуація, але мовчати про це я не буду», - зазначв Чабан.

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В Херсонській ОДА створять робочу групу для напрацювання необхідних заходів на рівні області для подолання корупційних схем у морській галузі.