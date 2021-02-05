Мінінфраструктури працює над переведенням системи дипломування моряків в електронний вигляд

Міністерство інфраструктури України працює над переведенням системи дипломування моряків в електронний вигляд.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Міністерством ведеться робота щодо поліпшення роботи електронного кабінету моряка і переведення цього процесу (дипломування моряків-авт.) в електронний вигляд", - зазначив Живицький.

Він додав, що переведення системи дипломування моряків в електронний вигляд дозволить унеможливити корупцію та зловживання в цій сфері. Живицький також зауважив, що нещодавні протести моряків проти оновленої системи дипломування були спровоковані організаціями, які "хочуть незаконно заробляти на процесі дипломування моряків".

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня українські моряки вийшли на акції протесту проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків в декількох містах країни. Учасники протестів вимагали відставки Криклія та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова. Також протестувальники вимагали підтримати проєкт наказу Мінінфраструктури про спрощення системи дипломування моряків та внесення зміни до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України в частині визначення умов, при дотриманні яких моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без складання іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Процес ліквідації Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і її представництв було запущено у серпні 2020 року. Із 22 листопада 2020 року функції̈ Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передано до Морської адміністрації.