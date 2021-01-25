Моряки перекрили трасу Одеса-Київ – пропускають лише «швидкі» та маршрутки

Більше ста моряків на знак протесту проти корупції в морській галузі, а також багатократного підвищення цін у системі дипломування та сертифікації фахівців, перекрили рух транспорту на трасі Одеса-Київ напроти посту поліції "Дачне".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вранці учасники акції пікетували адмінбудівлю одеського Сервісного центру ДП "Моррічсервіс", а пізніше перемістились на автотрасу Одеса - Київ і перекрили рух транспорту.

"Ми протестуємо проти корупції в морській галузі та необгрунтованого підвищення практично в 10 разів цін за дипломування й сертифікацію фахівців. Якщо раніше один із таких документів обходився моряку приблизно в 500 доларів, то зараз - 5 тисяч доларів. Вимагаємо зустрічі з головою облдержадмінстрації, керівником СБУ, щоб викласти свої вимоги", - зазначив один із учасників акції старпом Юрій Король.

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Наразі протестувальники безперервно рухаються по пішохідному переходу на автотрасі, тримаючи в руках плакати "Моряки в полоні корупції", "Немає хабара - немає диплому" та інші.

Моряки блокують проїзд автомобілів на трасі Одеса - Київ, пропускаючи лише маршрутні автобуси та автомобілі екстрених служб.

Учасники акції вважають винуватцями ущемлення їх інтересів главу відомства та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту, вимагають їх відставки та спрощення системи і зниження цін за дипломування моряків.

Як повідомляв Укрінформ, акціії протесту проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків відбуваються в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві.

фото: 048.ua