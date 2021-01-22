На Буковині протестувальники перекрили міжнародну трасу через високі тарифи

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

"У селі Яблунівка Заставнівського району люди перекрили трасу міжнародного значення М-19. Вони безперервно ходять пішохідним переходом, вимагаючи знизити тарифи на комунальні послуги", - зазначили у поліції.

Через перекриття на дорозі в обох напрямках утворилися затори. На місці події працюють поліцейські, які забезпечують правопорядок під час акції.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Фото: molbuk.ua