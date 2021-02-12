Моряки вдруге за пів місяця перекрили трасу Одеса – Київ

У п'ятницю, 12 лютого, близько пів сотні моряків, що працюють на торговельних суднах іноземних власників, перекрили рух транспорту на автотрасі Одеса - Київ навпроти посту поліції "Дачне" на знак протесту проти корупції при сертифікації та дипломуванні фахівців морської галузі.

До учасників акції протесту прибув з Києва голова виконкому Нацради з реформ Михеїл Саакашвілі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це - не реформи, це - збереження схем!", "Міністра Криклія - у відставку!" - вигукують протестувальники, вимагаючи здійснювати електронне тестування моряків за європейськими стандартами та припинити побори.

Учасники акції кажуть, що при проходженні сертифікації моряки змушені віддавати від 3-х до 15-и тисяч доларів в кишені чиновників. Протестувальники ходять по пішохідному переходу з плакатами "Ні - корупції!, "Моряків позбавили права на працю", Це не реформи, це збереження схем" та інші.

З протестувальниками зустрівся голова виконкому Нацради з реформ Михеїл Саакашвілі, який зауважив, що "був заздалегідь попереджений про акцію протесту".

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"Учора ми до 2-ї години ночі вели перемовини з міністром інфраструктури Криклієм і отримали обіцянку, що буде підписано наказ, що скасує норми, які дозволяють чиновникам щорічно грабувати моряків на 100-150 мільйонів доларів", - зазначив Саакашвілі.

Він наголосив, що "зараз м'яч на стороні міністерства", і висловив сподівання, що дану тисячам моряків та їх родинам обіцянку, буде виконано.

За словами Саакашвілі, для того він і прибув на Одещину, щоб ознайомити моряків з результатами перемовин з главою Мінінфраструктури і розблокувати автотрасу.

Варто зазначити, що це вже друга акція протесту (після 25 січня) на автотрасі Одеса - Київ, що змушує автомобілістів об'їжджати цю ділянку дороги.

Учасники акції вважають винуватцями ущемлення їх інтересів главу Мінінфраструктури та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту, вимагають їх відставки та спрощення системи і зниження цін за дипломування моряків.

Патрульні поліцейські вимагають від протестувальників припинити блокування руху на автотрасі.

Окрім того, у Києві представники ГО "Українське об’єднання моряків" звернулися до Посольства США і передали Тимчасово повіреній у справах США Крістіні Квін прохання допомогти “подолати корумпованість морської галузі в Україні”.