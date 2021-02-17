Разумков підписав закон про відновлення конкурсів на держслужбі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон (проєкт №4531) про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби.

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту, відповідно до закону, протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, що обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України у зв’язку з пандемією COVID-19.

При цьому відповідні контракти діятимуть до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набуття чинності цим законом.

Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

Водночас, законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання. Це означає, що наприклад в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка Кабмін не зможе перепризначити після завершення терміну повноважень. Повноваження в.о. міністра і надалі залишаються суттєво обмеженими.

Закон направлений на підпис Президенту України.

Читайте також: Закон про референдум відправили на підпис Зеленському

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби. ВР також доручила Разумкову невідкладно підписати цей закон.

Фото: ВР