Закон про референдум відправили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Документом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

При цьому на референдум не можуть виноситися питання: що суперечать Конституції, загальновизнаним нормам міжнародного права; що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини й громадянина та гарантії їх реалізації; щодо питань податків, бюджету, амністії; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; включені Конституцією й законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Законом визначено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

Як зазначається у пояснювальній записці, це сприятиме посиленню легітимації рішень, прийнятих на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

Закон направлений на підпис Президенту України.

Як повідомлялося раніше, народні депутати 26 січня проголосували у другому читанні за законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Ініціатором його був Президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт підтримали 255 депутатів. 55 проголосували проти, 40 утрималися і 22 не голосували.