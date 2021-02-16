Качура і Новинський очолили нове міжфракційне об'єднання у Раді

У Верховній Раді створили два нових міжфракційних об'єднання.

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент Укрінформу.

"Створення міжфракційного депутатського об'єднання "За конфесійний мир в Україні". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Качуру Олександра Анатолійовича та Новинського Вадима Владиславовича", - повідомив перший віцеспікер.

Також було створено міжфракційне об'єднання "На лінії зіткнення", яке очолив позафракційний народний депутат Муса Магомедов.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об’єднання «Кримська платформа».