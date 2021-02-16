З парламентської групи «Партія «За майбутнє» вийшов депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про вихід народного депутата Антона Яценка зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Про це спікер заявив під час пленарного засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про вихід народного депутата України Яценка Антона Володимировича зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє", - сказав Разумков.

Антон Яценко обраний народним депутатом дев'ятого скликання на окрузі №200 в Черкаській області. З 13 вересня 2019 року входив до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє".