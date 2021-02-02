У «Слузі народу» кажуть, що ніхто з депутатів услід за Дубінським не поспішає

У «Слузі народу» кажуть, що ніхто з депутатів услід за Дубінським не поспішає

Укрінформ
Жоден народний депутат від "Слуги народу" не висловив готовності покинути фракцію після Олександра Дубінського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я не чула від жодного народного депутата нашої фракції готовності вийти із фракції, як протест проти виключення пана Дубінського. Тому я не думаю", - сказала Кравчук.

Депутат також зазначила, що вважає малоймовірним повернення Дубінського до фракції.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, вирішили виключити з фракції «Слуга народу».

При цьому Дубінський закликав колег, які його підтримали, залишатися у фракції.

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11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

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