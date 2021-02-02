У «Слузі народу» кажуть, що ніхто з депутатів услід за Дубінським не поспішає
Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Я не чула від жодного народного депутата нашої фракції готовності вийти із фракції, як протест проти виключення пана Дубінського. Тому я не думаю", - сказала Кравчук.
Депутат також зазначила, що вважає малоймовірним повернення Дубінського до фракції.
Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, вирішили виключити з фракції «Слуга народу».
При цьому Дубінський закликав колег, які його підтримали, залишатися у фракції.
11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.
Санкції введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.