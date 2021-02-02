«Слуги народу» можуть розглянути питання членства Дубінського в партії - Верещук

У партії «Слуга народу» можуть розглянути питання членства народного депутата Олександра Дубінського, виключеного з її парламентської фракції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у програмі «Свобода слова» на ICTV заявила народний депутат, член фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Він (Дубінський – ред.) є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись», - зазначила Верещук.

Відповідаючи на запитання чи не існує загрози виходу з фракції й інших депутатів, вона наголосила: «Висловлю свою суб’єктивну позицію: я вважаю, що не вийдуть і будуть працювати у фракції».

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, у понеділок вирішили виключили із фракції «Слуга народу».