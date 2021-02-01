Виключення Дубінського з фракції «Слуга народу» підтримали 198 депутатів - Арахамія

Рішення про виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" підтримали 198 народних депутатів від монобільшості.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами засідання фракції в понеділок.

"Я проголосував "за". 198 депутатів проголосували "за", 29 - "проти" і 19 - на сьогоднішній день так і не визначилися. Фактично, це 80,5% кількості фракції при необхідних 70%", - поінформував Арахамія.

Відповідаючи на запитання, чи будуть оприлюднені результати голосування, Арахамія відповів, що в цьому немає необхідності, тому що це внутрішнє фракційне рішення.

"У нас є регламентом визначена процедура, яким чином це має проходити. Вона згідно з регламентом повністю проходила належним чином. У нас є протоколи і підписи фізичні кожного депутата, який проголосував, його позиція і таким чином завтра від мене, я тільки що підписав, іде лист на Голову Верховної Ради, про повідомлення про те, що пан Дубінський як народний депутат припинив участь у діяльності нашої фракції", - розповів Арахамія.

Політик також зазначив, що якщо Дубінський доведе, що не винний у втручанні в американські вибори і матиме бажання повернутися до фракції, може бути скликане засідання фракції, яка має вирішити питання щодо його повернення до свого складу.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, виключили із фракції "Слуга народу".

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 11 січня ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.