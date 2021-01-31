Дубінський вирішив з'ясувати, скільки колег хочуть його виключення зі «Слуги народу»

Про це, повідомляє Укрінформ, Дубінський написав в своєму Телеграм-каналі.

Депутат також опублікував свій лист до народних депутатів з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

"Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключення з фракції. Країна і виборці мають знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу. Ще раз для всіх повторюю - це не моє персональне питання. Це питання суб'єктності нашої країни та її влади, обраної українським народом. Відповідні листи відправлено всім депутатам фракції Слуга народу через електронну пошту і систему СЕДО ", - повідомив Дубінський.

У своєму наступному дописі політик пояснив, чому він вирішив провести паралельний підрахунок голосів депутатів, які проголосували за його виключення з фракції "Слуга народу": "Шановні друзі, в зв'язку з великою кількістю повідомлень від колег, які висловлюють свою підтримку, хочу прояснити, навіщо ми з юридичної командою організували паралельний підрахунок голосів: А) для того, щоб поіменно знати тих депутатів, які не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають Президента від аферистів соросят-пінчучат Б) щоб отримати від інших чітку відповідь про те, за що народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції «Слуга Народу» ".

29 січня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила журналістам, що серед народних депутатів від "Слуги народу" через мобільний додаток ще йде голосування щодо рішення, яке фракція має ухвалити щодо свого колеги Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США. За словами Кравчук, станом на 29 січня, проголосувало 60% депутатів фракції.

Депутат зазначила, що члени фракції обирають з трьох варіантів, яке рішення прийняти щодо Дубінського: виключити з фракції, звільнити з посади заступника голови Кометіта ВР з питань фінансів, податкової та митної політики або підтримати.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджено проти колишніх українських урядовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Сам Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу".

Крім того, в «чорний список» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, - Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження введено також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News і Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним з чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес в США.