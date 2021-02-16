Стефанішина: Уряд запросив позицію міжнародних партнерів щодо законопроєкту про НАБУ

Кабінет міністрів попросив міжнародних партнерів висловити консолідовану позицію щодо законопроєкту про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

Вона розповіла, що уряд під час учорашнього позачергового засідання розглянув не одну поправку щодо звільнення директора НАБУ, а великий законопроєкт, спрямований на врахування рішення Конституційного суду, яким було визнано неконституційною процедуру призначення директора НАБУ через Указ Президента.

«Цей закон містить дуже широкий спектр різних положень. Він проговорювався також з МВФ. Є спірні положення, які викликали певний резонанс, але цей законопроєкт ще буде розглядатися в парламенті. Ми запросили консолідовану позицію міжнародних партнерів, і ця позиція буде обговорюватися, враховуватися», - сказала Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, цей законопроєкт є одним з комплексу рішень, які вже ухвалювалися парламентом і будуть надалі вноситися і Президентом, і урядом для відновлення повноцінної діяльності антикорупційних органів.

«Цей законопроєкт не був написаний за одну ніч, він дискутувався кілька місяців і, звичайно, на платформі парламенту, з міжнародними партнерами всі зауваження будуть нівелюватися і обговорюватися», - запевнила Стефанішина.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України. Текст законопроєкту на сайті парламенту наразі відсутній.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий законопроєкт надає НАБУ статус органу виконавчої влади та визначає нову процедуру обрання директора відомства.